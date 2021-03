Sanità, Flori Degrassi è il commissario. La nomina nel Consiglio dei Ministri

Nella riunione di questa sera, convocata per mettere a punto gli ultimi dettagli del Decreto aprile. Sub commissario Anna Maria Tomassella

CAMPOBASSO. Flori Degrassi succede a Angelo Giustini in qualità di commissario alla sanità del Molise. La decisione nella riunione di questo pomeriggio del Consiglio dei Ministri, convocato per mettere a punto gli ultimi dettagli del Decreto aprile.

Nata a Capodistria (Pola) nel 1951, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Igiene e medicina preventiva, un master in Economia sanitaria ed epidemiologica, Flori Degrassi è stata direttore generale di Asl e istituti scientifici, oltre che direttore generale della Salute, ha chiuso la sua carriera come commissario e poi direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Roma 2.

La notizia è circolata negli ultimi minuti. “Apprendo che il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina dei commissari della Sanità in Molise: saranno Flori Degrassi e Anna Maria Tomassella”, il commento della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.



“Auguriamo a entrambe buon lavoro – ha aggiunto la parlamentare molisana - sperando che il Molise e i molisani abbiano finalmente le risposte che chiedono e meritano per uscire dalla grave situazione in cui la regione è precipitata a causa dell’epidemia”.

