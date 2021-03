Coronavirus, i molisani vaccinati finora sono il 6,53%. E cala l'incidenza dei contagi

La regione è al momento prima in Italia per percentuale di dosi somminsitrate in rapporto alla popolazione ma persistono ancora ritardi nella cmpagna vaccinale a domicilio

CAMPOBASSO. Nell’andamento della campagna vaccinale contro il Covid, il Molise continua a fare registrare risultati positivi, seppure permangono ancora ritardi nelle somministrazioni a domicilio, in favore dei soggetti fragili, come dimostrano le segnalazioni quotidiane che arrivano dai familiari e dagli stessi cittadini, tra cui anziani over 80 e persone disabili o affette da gravi patologie, che attendono anche da tre mesi il vaccino.

Per quanto riguarda la percentuale di dosi somministrate rispetto alla popolazione, la nostra regione si pone in testa alla classifica nazionale, con il 20,94% di dosi inoculate. Seguono la Provincia Autonoma di Bolzano con il 19,92% e l’Emilia Romagna con il 19,12% di dosi somministrate. Regione maglia nera è al momento la Calabria con il 13,4%.

Per quanto concerne il dato riguardante le persone già vaccinate in rapporto alla popolazione, il Molise è in terza posizione con il 6,53% di molisani immunizzati. Meglio fanno solo il Piemonte con il 6,66% e la Provincia autonoma di Bolzano con il 6,94%. In fondo alla classifica nazionale la Sardegna con appena l’1.84% di residenti vaccinati.

E intanto oggi la Fondazione Gimbe ha rilevato il graduale miglioramento della situazione epidemiologica in Molise. Tra il 16 e il 30 marzo l’incidenza di casi positivi per 100mila abitanti è scesa notevolmente, tanto che ora il Molise si posiziona nella zona verde, ovvero tra le regioni a minor indice di rischio contagio.

