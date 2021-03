Vaccinazione anti-Covid avanti tutta, somministrato circa il 98% delle dosi disponibili

Vaccinate in Molise 65.536 persone. L’aggiornamento dell’Azienda sanitaria regionale

CAMPOBASSO. Il Molise ad oggi primo in Italia per vaccinazioni effettuate sulla base delle dosi disponibili e in rapporto alla popolazione. Ed ecco che ad oggi – informa l’Asrem – la somministrazione ha raggiunto il 97,95 per cento, per il totale dei soggetti vaccinati che raggiunge quota 65.536.

In particolare, 50.192 persone hanno ricevuto il siero Pfitzer-Biontech, 11.436 l’AstraZeneca e 3.908 il Moderna.

Attive ad oggi le adesioni per gli Over 80, il personale scolastico, le forze dell’ordine, i soggetti fragili e i volontari della Protezione civile.

