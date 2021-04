Sanità, Degrassi succede a Giustini. Toma: “Contrario al commissariamento ma leale collaborazione”

Dopo che il Consiglio dei Ministri ha affidato l’incarico all’ex manager dell’Asl Roma 2. Sub commissario Anna Maria Tomassella

CAMPOBASSO. Flori Degrassi nuovo commissario alla Sanità del Molise nel dopo Giustini, il governatore Donato Toma ribadisce la sua posizione, di contrarietà all’istituto del commissariamento, ma assicura che la collaborazione non mancherà. Nell’interesse del Molise.

Da una dichiarazione Ansa il primo commento del presidente della Regione, dopo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri in cui è stato messo a punto anche il Decreto aprile, ha nominato la Degrassi, un curriculum di tutto rispetto – l’ultimo incarico come commissario e poi direttore generale dell’Asl Roma 2 – a redigere il Piano di rientro dal deficit. E a guidare la sanità del Molise durante l’emergenza sanitaria in corso. Con lei, in qualità di sub commissario, Anna Maria Tomassella.

“Nessun commento sulle nomine e sui curricula – le parole di Toma - ho semplicemente ribadito ed argomentato la mia contrarietà all'istituto del commissariamento, che in Molise ha fallito ogni obiettivo, sia quando i commissari erano i presidenti sia, da ultimo, con il commissario esterno”.

“Questo avvalora la circostanza – ha aggiunto - che l'istituto del commissariamento va urgentemente rivisto, così come sancito alla scheda 2 del Patto per la salute 2019-2021. Per il resto, le istituzioni devono mantenere un profilo di leale e fattiva collaborazione".

