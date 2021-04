Covid, uso dei monoclonali: in Molise è partito il 'reclutamento' dei pazienti

L'Asrem ha approvato il documento di indirizzo dell'Aifa che definisce modalità e condizioni di impiego

CAMPOBASSO. Emergenza sanitaria: in Molise si èè nella fase di 'reclutamento dei soggetti' che potranno sottoporsi alla terapia anti Covid con anticorpi monoclonali.

Lo ha riferito all'Ansa il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale dell'Asrem Oreste Florenzano.

Nei giorni scorsi l'azienda sanitaria ha approvato il documento di indirizzo dell'Aifa che definisce modalità e condizioni di impiego. Intanto il direttore generale per la Salute della Regione, in raccordo con l'Asrem, ha provveduto ad accreditare la Struttura semplice dipartimentale (Ssd) di Malattie infettive dell'Asrem quale Centro prescrittore degli anticorpi monoclonali per il trattamento di soggetti di età maggiore di 12 anni, positivi per Sars-CoV-2. Il magazzino di stoccaggio è stato individuato alla Farmacia ospedaliera dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

