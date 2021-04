Chiusura della Polfer, Ortis interviene in Senato: lo Stato non abbandoni in Molise

Dopo la decisione di sopprimere il posto di Polizia ferroviaria della stazione di Campobasso

CAMPOBASSO. Chiusura del posto di Polizia ferroviaria di Campobasso chiuso con decreto del capo della Polizia Franco Gabrielli, il senatore del Gruppo Misto Lorenzo Ortis è intervenuto a Palazzo Madama, chiedendo di restituire al Molise un servizio essenziale.

Si tratta di una soppressione, ha detto, “che rappresenta l’ennesimo atto di depauperamento di un territorio che, negli ultimi anni, ha già pagato dazio, fin troppo abbondantemente, in termini di tagli di servizi e presidi da parte di tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese”.

Decisione, ha aggiunto il senatore Ortis, che discende da una cronica mancanza di personale di polizia alla quale bisognerebbe rispondere con un apporto di nuove leve e non certo con la soppressione di uffici di polizi, con relativo pregiudizio della sicurezza dei cittadini.

L’Ufficio Polfer, di cui è prevista la chiusura, ha competenza su quasi tutta la rete ferroviaria della regione Molise, provincia d’Isernia compresa, che ha appena perso il suo punto Polfer, vedendo aumentare i problemi di microcriminalità.

Da qui l’invito, rivolto al Governo, al ministro dell’Interno e al capo della Polizia, a rivedere la decisione, che non comporta risparmi per le casse dello Stato, visto che i locali dove ha sede la Polfer sono di proprietà delle Ferrovie. “I molisani – ha concluso Ortis - meritano rispetto e finché la Regione Molise esiste lo Stato non può e non deve abbandonarla”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!