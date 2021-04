Centro vaccinale al Distretto, Colagiovanni e Fasolino pronti a votare la proposta di Esposito

La decisione in considerazione della posizione centrale della struttura, facilmente raggiungibile anche da chi arriva a Campobasso con i mezzi pubblici

CAMPOBASSO. Utilizzare il Distretto militare, situato nel pieno centro di Campobasso, come centro vaccinale. Il gruppo Popolari per l’Italia a Palazzo San Giorgio accoglie favorevolmente e voterà in Consiglio comunale a favore della proposta avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Esposito.

“Concordiamo con quanto sostiene il collega Esposito – affermano i consiglieri comunali Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino – perché il Distretto militare si trova in una posizione facilmente raggiungibile da tutti, anche da chi si reca in città con i mezzi pubblici. È un luogo che si presta a situazioni di emergenza, quale è quella che stiamo vivendo. E, in più, si restituisce l’area della Cittadella dell’Economia al suo originario utilizzo”.

“Voteremo a favore dell’ordine del giorno – hanno concluso Colagiovanni ed Esposito – anche perché, per la campagna vaccinale, ci si potrebbe avvalere del personale già preparato per situazioni del genere. La campagna vaccinale proseguirà a lungo e, dunque, occorre guardare in prospettiva”.

