Il Covid ha messo a nudo le gravi carenze nella medicina territoriale. Manzo e Primiani: "Serve una nuova sanità"

L’integrazione tra ospedali e servizi territoriali è rimasto un passaggio incompleto che ha ampliato ancora di più i divari tra Regioni e tra Italia e il resto d’Europa. Le conseguenze si sono viste tutte nel corso di quest’anno drammatico di pandemia

CAMPOBASSO. “La medicina di prossimità, quella che rifugge l’idea ospedalocentrica che sembra essere l’unica via, una nuova cultura sanitaria che, nonostante sia stata messa nero su bianco, non ha mai trovato concretezza. E questo vuoto nelle cure, nell’assistenza che può essere erogata con efficacia sul territorio senza ricorrere alle strutture ospedaliere, si è palesato come una enorme voragine in questo anno, cadenzato dalla pandemia”. E’ l’amara considerazione dei portavoce 5Stelle in Consiglio Regionale, Patrizia Manzo e Angelo Primiani, per i quali “l’emergenza sanitaria ha evidenziato come sia indispensabile rivedere i nostri paradigmi di sviluppo, sanitari e sociali. Come sia vitale la medicina vicina ai cittadini, che si fondi sul diritto alla salute e alla cura”.

Il Movimento 5 Stelle, nelle scorse settimane, ha raccolto la richiesta proveniente dall’associazione ‘La Fonte’ intesa a promuovere un confronto istituzionale sul tema ‘Medicina territoriale’ che, in Molise, è rimasto – come molti altri argomenti – solo su carta. “Il momento di renderlo concreto attraverso la sua declinazione sul territorio non è più procrastinabile – osservano i consiglieri regionale 5Stelle Manzo e Primiani - complice le inefficienze e i ritardi che l’emergenza pandemica ha evidenziato”.





Nell’ultimo rapporto sullo stato della sanità in Italia, datato dicembre 2019, emerge con forza il divario tra le singole regioni sia in termini di quantità che in termini di qualità dei servizi.



“E’ evidente – spiegano Patrizia Manzo e Angelo Primiani - l’incapacità di riorientare i servizi, compensando il ridimensionamento di quelli ospedalieri con il rafforzamento di quelli territoriali e delle risorse allocate alle nuove tecnologie”.

Dallo studio parlamentare – spiega poi Patrizia Manzo - si legge testualmente che “nelle Regioni con piano di rientro le carenze strutturali, la presenza di un forte settore privato accreditato, le dimensioni troppe piccole delle strutture e la penuria di risorse rendono più difficile superare i motivi di arretratezza e attuare le necessarie riorganizzazioni”.



I piani di rientro comprimono fortemente la spesa, consentendo solo quei tagli – al personale e alle strutture - che hanno decretato lo stato comatoso della sanità regionale che i molisani, mai come in questo ultimo anno, vivono sulla propria pelle.



“I risultati – incalzano Patrizia Manzo e Angelo Primiani - sono per lo più dovuti allo sforzo di massimizzare i risparmi immediati piuttosto che ad un processo di riorganizzazione complessiva dell’offerta sanitaria che, invece, avrebbe dovuto consentire di rafforzare i servizi alternativi all’ospedale e di superare la maggiore frammentazione della rete e il maggiore ricorso a strutture private accreditate di dimensioni limitate”.



Ci sono esempi virtuosi e sono stati applicati in concreto da quelle Regioni, oggi fuori dal Piano di rientro, che hanno riequilibrato i conti guardando oltre l’ospedale come luogo di cura, che hanno lavorato sul potenziamento dei servizi territoriali, sui controlli sull’appropriatezza, sui sistemi di monitoraggio, migliorando il sistema di programmazione degli acquisti di prestazioni da fornitori privati. Perché uno degli squilibri rilevati dalla Ragioneria generale dello Stato nelle Regioni con forti disavanzi è proprio l’eccesso di offerta ospedaliera e farmaceutica rispetto alla programmazione nazionale con elevati tassi di ospedalizzazione e inappropriatezza dei ricoveri.

“L’integrazione tra ospedali e servizi territoriali è rimasto un passaggio incompleto che ha ampliato ancora di più i divari tra Regioni e tra il Paese Italia e il resto d’Europa così come dimostrano le informazioni riportate nel rapporto sull’assistenza residenziale alternativa all’ospedale e quella territoriale” commentano i portavoce.



“La pandemia – conclude Angelo Primiani - ha reso evidente non solo la necessità di adottare un nuovo modello di sanità ma, a livello nazionale, ci impone di aprire una seria ed organica riflessione sulla necessità di rivedere la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sancite dal titolo V della Costituzione. Parallelamente, nelle sedi sovranazionali, bisogna farsi promotori di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato su stili di vita ed alimentazione sana”.



Un primo passo è stato quindi compiuto per affrontare, con cognizione di causa, un argomento sensibile e che appare rilevante per gli scenari di assistenza sanitaria che si potrebbero aprire su un territorio dove il diritto alla salute deve essere declinato tenendo ben presenti le peculiarità ambientali e i bisogni delle comunità.