‘Il Molise non esiste’: il fenomeno del brand turistico che sta seducendo i turisti di tutta Italia

CAMPOBASSO/ISERNIA. L’idea geniale di trasformare uno sfottò in un vero e proprio marchio registrato ed impiegarlo a fini turistici si è rivelata vincente. Più di 1 milione di utenti al mese interagisce e ricondivide in rete i post della pagina Facebook ‘Il Molise non esiste’ che cresce a ritmi vistosi. Migliaia i commenti pubblici di italiani che hanno scoperto per la prima volta la nostra regione e programmano di visitarla in estate. Segreti, chicche, tradizioni, riti, borghi, natura, uno storytelling accattivante ed elementi di neuromarketing hanno permesso a ‘Il Molise non esiste’ di diventare un fenomeno della rete e di raggiungere il primato di visualizzazioni e click. Entusiasti i titolari del marchio, Manuele Martelli e Dorothy Albanese, professionisti del turismo e dell’hotellerie che proprio in queste ore hanno lanciato i gadget ‘Il Molise non esiste’: “È il nostro soft-power, stanno andando a ruba. E così il nome del Molise circola ovunque”.

Soft power e neuromarketig. Guerrila marketing e storytelling. Le nuove frontiere del turismo regionale lanciate dal brand ‘Il Molise non esiste’. Marchio registrato dal 2016, negli anni ha lasciato che fossero gli altri a far parlare di sé (case editrici, stampa nazionale ed internazionale) per poi apparire ‘in prima persona’ sul palcoscenico e fare il botto. È evidente che alle spalle del progetto vi siano risorse umane che di comunicazione e turismo ne masticano. E sono infatti Manuele Martelli e Dorothy Albanese gli strateghi de ‘Il Molise non esiste’: dirigente d’azienda ricettiva e manager delle destinazioni turistiche, l’uno, imprenditrice dell’ospitalità e della logistica, l’altra.

Perché guerrilla marketing e soft-power?

Ci arriviamo, prima vogliamo ricostruire un po’ di tappe. C’era bisogno di smuovere le acque, di farlo in maniera dirompente e non convenzionale. Quando la BBC, il più grande ed autorevole editore del Regno Unito, alla fine del 2019 titolò a piena pagina: “Molise: chi non vorrebbe visitare una regione che non esiste?”, il nostro marchio esisteva già ed abbiamo gongolato. Ma abbiamo continuato a studiare, a investire in ricerca turistica, oltre a farci le ossa nelle strutture ricettive in cui operiamo giornalmente. Il 2020, che ha comportato l’arresto del turismo e di tutte le attività ad esso connesso, l’anno in cui abbiamo lanciato a livello nazionale il tema del turismo salubre, quando a nessuno veniva in mente di parlare di viaggi. Non ci siamo arrestati a nostra volta, abbiamo rilanciato invece. Questa prima operazione strategica ha portato una visibilità enorme al sistema Molise. Lo abbiamo fatto ad aprile del 2020 e tutti ricordiamo il boom di presenze per turismo nella scorsa estate. Abbiamo poi rispolverato una ricerca della fine del 2018 alla quale hanno partecipato 1200 italiani, tra i quali anche titolari di tour operator ed agenzie di viaggio. Ebbene, oltre il 70% degli intervistati sosteneva che la promozione del Molise a livello nazionale impiegando l’espressione ‘Il Molise non esiste’ avrebbe suscitato l’interesse dei più; non solo, quasi l’80% degli stessi intervistati era a conoscenza dell’espressione ‘Il Molise non esiste’: immaginatene il potenziale, costoro conoscevano maggiormente lo sfottò e non la regione ‘sfottuta’. E allora ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo investito nella cospirazione linguistica con risultati straordinari. Un brand turistico del Molise che fa promozione del territorio negando la sua esistenza è guerrilla marketing allo stato puro. E non è stato affatto facile registrare il brand nel 2016: il Ministero dello Sviluppo Economico ha sede proprio in Via Molise (!), a Roma. Se pensiamo che l’espressione ‘il Molise non esiste’ è la prima cosa che balena nella mente di chiunque appena sente parlare del Molise, quale altro migliore strumento se non ‘Il Molise non esiste’ per veicolare turismo e marketing del territorio? Ecco perché nel caso del nostro brand, guerrilla marketing e soft-power vanno a braccetto. Il Molise è noto per non esistere. È evidente la matrice ironica dell’espressione. Ma è pur sempre noto per questa espressione. La sua non esistenza è il vero potere. Il concetto del soft-power nasce nella dottrina delle relazioni internazionali: in sostanza, la potenza di uno Stato non si manifesta soltanto attraverso l’impiego dei suoi più tradizionali ‘mezzi’ materiali, quali le risorse economiche o militari, ma passa anche per l’impiego di mezzi immateriali, legati alla cultura e agli ideali. È un potere morbido appunto, non convenzionale, fatto di seduzione e che si alimenta dalla forza attrattiva dei suoi valori. Allo stesso modo, il soft-power del Molise è la sua non esistenza. La scelta di voler creare i gadget targati ‘Il Molise non esiste’, infatti, s’ispira proprio al concetto di soft-power. Abbiamo ideato un portachiavi che in sole 24 ore è stato ordinato persino negli Stati Uniti. Oltre 180 ordini, dai luoghi più disparati d’Italia. È anche così che circola ovunque il nome della nostra regione.

Perché operate maggiormente su Facebook e non su Instagram?

Facebook è il luogo ideale delle discussioni, dei ragionamenti, delle polemiche, l’agorà degli incontri in senso esteso. Ed è proprio su Facebook che si sentiva maggiormente la mancanza di una realtà turistica organizzata e non convenzionale. Instagram è pieno di profili che fanno promozione del Molise. Ma è una realtà inflazionata. Lì, una foto pubblicata ora diventa preistoria già dopo 5 minuti. Ed è scientificamente provato che l’attenzione dell’utente Instagram, bombardato da foto da ogni parte del mondo, è decisamente minore. Lo strumento delle storie Instagram, ad esempio, ti porta con un dito a scorrere decine di migliaia di foto in pochi minuti, non hai neanche il tempo di metabolizzare un fotogramma che subito la tua mente è attratta da un fotogramma successivo e così via. Inoltre, l’utenza Instagram è notoriamente più giovane ed incline a tematiche più leggere, più spensierate, diciamo. Il Molise ha bisogno di essere conosciuto, ha bisogno di storytelling strategico e determinate operazioni ottengono maggiori risultati se effettuate su Facebook, dove l’utente è più ‘avvezzo’ al commento, alla discussione, alla condivisione, all’approfondimento. Ed è ciò che registriamo tutti i giorni. È su Facebook che decine di migliaia di persone ci seguono, ci scrivono, prendono appunti per programmare le proprie vacanze. Questo avviene anche su Instragam, sia chiaro, ma percentualmente non esistono paragoni tra le due piattaforme.

‘Il Molise non esiste’ oggi è anche una canzone. E a Pasqua ci sarà un concerto live sulla vostra pagina.

Straordinario. Il fatto che la band ‘dellarabbia’ abbia prodotto una canzone titolata ‘Il Molise non esiste’ è l’ennesima prova che la strategia del soft-power funzioni. Abbiamo conosciuto i ragazzi della band, del circuito Sony Music, e con loro abbiamo lavorato a un’altra idea non convenzionale: un concerto da trasmettere in diretta dalla nostra pagina Facebook come sostegno al mondo degli artisti e della cultura in senso generale intervallato da immagini straordinarie del Molise in un progetto unico che unisce musica e marketing del territorio. Appuntamento al giorno di Pasqua, alle ore 19.00, in diretta dalla nostra pagina Facebook.

