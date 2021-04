Prende il Covid durante il ricovero in ospedale: muore un uomo di Portocannone

A darne l’annuncio l’amministrazione comunale, che esprime il cordoglio a nome della comunità

CAMPOBASSO. Il Covid miete un’altra vittima in Molise. Si tratta di un uomo di Portocannone, che ha contratto il virus durante un normale ricovero in ospedale per altre patologie, come ha fatto sapere il Comune.

Proprio dall’amministrazione il cordoglio per la scomparsa dell’uomo e le condoglianze alla famiglia a nome dell’intera comunità.

