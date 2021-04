La rabbia di un agricoltore: così rischio di dover far morire i miei animali. E minaccia la riapertura del suo ristorante

Lo sfogo di Rocco Tamasi, titolare di un agriturismo a Carpinone: per la Regione esistono allevatori di serie A e serie B, sono stato abbandonato da tutti. Da sabato prossimo pronto a riaccogliere i clienti per protesta contro chiusure insopportabili. LA VIDEOINTERVISTA

di Pasquale Bartolomeo e Pietro Ranieri

CARPINONE. Minaccia di far morire i suoi 70 maiali cinta senese, una razza pregiata che vive allo stato semibrado, per i quali è arrivato a indebitarsi e a non avere più risorse. Rocco Tamasi, titolare dell’agriturismo ‘da Rocco’ a Carpinone, alza la voce contro le chiusure prolungate che impediscono di lavorare e sopravvivere chi, come lui, opera nel campo della ristorazione.

Tamasi, che come detto è anche agricoltore e allevatore di suini, si sente abbandonato dalle istituzioni, a cominciare dalla Regione Molise, che lo ha tagliato fuori da un bando con finanziamenti a fondo perduto per l’emergenza Covid. Fondi che sono destinati soltanto ad allevamenti bovini, ovicaprini o bufalini. Quattro milioni di euro in tutto, di cui 400mila avanzati nelle casse della Regione.

Eppure, “per chi come me alleva animali allo stato semibrado, procedura che richiede anche due anni di tempo per poter far crescere questi suini, non c’è nulla”, spiega ai microfoni di isNews. Il noto ristoratore punta il dito anche contro i sindacati di categoria, troppo propensi a fare politica invece di tutelare gli iscritti. “Ma a dire il vero – precisa – la mia associazione non è stata neppure invitata dall’assessore all’Agricoltura, in sede di predisposizione di questo bando, e questo è grave”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A ROCCO TAMASI

La rabbia di Tamasi, tuttavia, è anche contro la lentezza dei ristori, che devono essergli ancora erogati per l’anno 2020. Senza contare il nuovo Decreto sostegni, da cui per poche migliaia di euro di aumento di fatturato non ha diritto a partecipare: occorre infatti aver realizzato il 30 per cento in meno dell’anno precedente, ma lui – grazie a un’estate piena di turisti, in Molise – è riuscito comunque ad aumentare, seppur di poco, rispetto al fatturato dell’anno precedente. “La gran parte dei miei clienti, in tutte le stagioni, vengono da fuori Isernia e da altre regioni, ma con i divieti di spostamenti ci hanno massacrato. Chi volete che venga in un agriturismo isolato per l’asporto? È impossibile lavorare così”, si sfoga.

L’orgoglio e la passione per il suo lavoro non mancano e si fanno sentire, oggi più che mai: “Non vorrei soldi da nessuno – dichiara Tamasi – ma se non mi fanno lavorare per 5 mesi diventa una questione di sopravvivenza. Senza le dovute risposte dalle istituzioni, sono pronto a riaprire la mia attività a partire da sabato prossimo, 10 aprile. Mi autodenuncio alle autorità competenti e sono consapevole che la gente non verrà, per paura e per rispetto delle regole. Ma occorre dare un segnale forte, non possiamo morire abbandonati. Così facendo, dovrò abbandonare i miei maiali a morire di fame nel bosco. Allerterò anche la Protezione animali e il Wwf, da solo non posso più farcela”.

