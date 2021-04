Covid, al via in Molise la terapia con gli anticorpi monoclonali: coppia curata al San Timoteo

Si tratta di due pazienti di Santa Croce di Magliano che hanno avuto accesso alla sperimentazione nell’ospedale di Termoli

Un lunedì di Pasquetta significativo nella lotta al Covid. Dopo un bollettino Asrem senza contagi e senza decessi, come non accadeva da tempo, la giornata è segnata dall’avvio in Molise della terapia a base di anticorpi monoclonali.

L’equipe di Medicina d’Urgenza dell’ospedale San Timoteo di Termoli – riferisce primonumero.it - ha somministrato gli anticorpi in flebo a moglie e marito, ultrasettantenni originari di Santa Croce di Magliano, entrambi col Covid, in trattamento ambulatoriale. La terapia – si apprende - è durata un paio d’ore e non sono stati riscontrati effetti collaterali. I pazienti, dopo l’osservazione, sono stati rimandati a casa dove saranno seguiti ora dal medico di base.

Dopo l’approvazione del documento d’indirizzo del 30 marzo scorso, è partita così la fase di reclutamento dei “candidati”: persone con tampone molecolare positivo, con sintomi moderati di recente insorgenza e almeno un fattore di rischio. I due pazienti che hanno ‘inaugurato’ oggi la sperimentazione molisana sono stati selezionati dalle Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e inviati al nosocomio bassomolisano.

