Coronavirus, docenti molisani fuori sede ancora senza vaccino. La denuncia: "Siamo nel limbo, dimenticati da tutti"

Si sentono abbandonati nonostante abbiano gli stessi diritti di chi finora è stato vaccinato. Si tratta di docenti e Ata che lavorano in particolare nelle scuole del vicino Abruzzo, che si è dimenticato di loro, unitamente alle autorità sanitarie del Molise. E domani insegnanti e asuliari dovranno tornare a scuola con il rischio di contagiarsi perché il virus nel frattempo sta continuando a correre

TERMOLI-VASTO. Ritardi inspiegabili nella somministrazione dei vaccini anti-Covid a docenti e Ata originari e residenti in Molise ma che lavorano nel vicino Abruzzo.

E’ ciò che denunciano gli stessi lavoratori della conoscenza, molti dei quali supplenti inseriti nelle graduatorie provinciali che operano in particolare nelle province di Chieti-Pescara. Sono loro stessi a denunciare che dopo tre mesi di distanza dall’invio della prenotazione, ad oggi non sono stati ancora convocati dall’Asl competente per la somministrazione del siero.

Eppure da domani 7 aprile le scuole riapriranno fino al 50% di didattica in presenza negli istituti di istruzione secondaria superiore e sussiste la comprensibile preoccupazione di incorrere nel rischio di contagiarsi. Perché le varianti del Covid dilagano nelle regioni e province adriatiche e non risparmiano neppure i più giovani. Ecco perché i docenti molisani hanno paura di tornare a scuola e non comprendono il perché di questi ritardi, ingiustificati alla luce del fatto che il personale scolastico ha avuto la precedenza nella campagna vaccinazione rispetto ad altre categorie professionali.

I lavoratori della scuola residenti in Molise ma che prestano servizio in Abruzzo si trovano quindi nel limbo anche per il fatto che la Regione Molise ha sbarrato loro le porte della vaccinazione, nonostante gli appelli rivolti anche in Consiglio regionale al governatore Toma per definire per loro una soluzione positiva. Nulla è stato fatto e nel frattempo trascorrono inutilmente settimane di snervante attesa.