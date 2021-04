Coronavirus, tregua finita: pochi contagi ma tre decessi

Se ne contano solo 4 a fronte di 298 tamponi refertati. Sono 4 anche i nuovi ricoveri

CAMPOBASSO. Contagi decisamente in calo in Molise. Ma il Covid continua a mietere vittime. L’ultimo bollettino Asrem registra 4 nuovi casi di positività, riscontrati nei centri di Campobasso, Fornelli, Jelsi e Pettoranello del Molise, a fronte di 298 tamponi refertati.

E riporta altresì 3 decessi: si tratta di una 76enne di Santa Croce di Magliano, una 79enne di Casacalenda e una 66enne di Cercemaggiore, per un totale ufficiale di 450 vittime.

Dati ai quali si sommano anche 4 ricoveri, di cui 3 nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso e uno presso la Sub-intensiva del Neuromed di Pozzilli.

I guariti di giornata sono invece 32.

Ed ecco che attualmente in Molise i positivi sono 694, mentre i soggetti in isolamento sono 4.017. Il totale dei ricoverati nel nosocomio del capoluogo di regione è 60, a Termoli 3, al Gemelli Molise 3 e a Pozzilli 4.

