Isernia: Pronto Soccorso, Pastore pronto a lasciare. “Non ce la faccio più, così chiudiamo”

Amaro sfogo del primario del Veneziale: “Mancano sei medici e presto andrà via il settimo, siamo alle corde. Sto pensando di fare domanda per la pensione, il reparto così regge massimo un altro mese”. Inviate precise richieste all’Asrem

ISERNIA. Si dice pronto a gettare la spugna, dopo anni di battaglie, in corsia e fuori, per denunciare pubblicamente le storture di un sistema sanitario pubblico piegato, obtorto collo, all’interesse dei privati e costretto a fare i conti tutti i giorni con tagli di ogni genere.

Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia, si sfoga ancora una volta e avvisa: “Così non possiamo farcela, rischiamo di chiudere il reparto. Un mese se va bene, una settimana in caso la situazione peggiori: ma così non ce la facciamo più. E la settimana prossima, di questo passo, mi vedrò costretto ad avviare le pratiche per andare in pensione: in questo modo non posso andare avanti”.

Il dottor Pastore si riferisce alla cronica carenza di organico che da anni affligge il reparto d’emergenza dell’ospedale Veneziale: ben 6 i medici che mancano per colmare i vuoti creatisi tra trasferimenti e pensionamenti, l’ultimo dei quali scatterà dal prossimo 31 maggio, senza contare i 4 infermieri che sarebbero necessari per rinforzare l’equipe in servizio.

Dopo lo stress da superlavoro causato dal Covid, che nella seconda ondata si è fatto sentire con prepotenza anche presso l’ospedale di Isernia, le forze sembrano venire meno. Anche a chi, come Pastore, per lunghi anni è stato sempre in prima linea. Con il supporto dei professionisti a partita Iva e l’arrivo di un medico venezuelano, la situazione non è cambiata di molto, perché si tratta di personale medico che deve essere affiancato e non è del tutto autonomi. Di qui la richiesta – l’ennesima - fatta pervenire ai vertici Asrem, l’ennesima, per avere rinforzi che siano strutturali: medici in pianta stabile, già formati, che dopo il necessario periodo di inserimento possano effettivamente sgravare chi c’è già e fa i salti mortali, tra rinunce a ferie e turni massacranti. La soluzione dei concorsi, considerando l’attrattività del Molise, non sembra la strada più facilmente percorribile, per intervenire. Di qui la soluzione prospettata, già attuata negli anni Ottanta: con i medici dei vari reparti dell’ospedale di Isernia che, a turno, vadano a prestare servizio presso il Pronto Soccorso per colmare i vuoti.

Senza, “massimo un mese e non reggeremo più”: parola di Lucio Pastore, che potrebbe anche essere il prossimo a lasciare il reparto, dopo anni di ‘trincea’. Se il suo sia solo uno sfogo dettato dalla difficile situazione del momento o se davvero stia pensando di mollare, non è chiaro.

Ma certo è che se dovesse venire meno anche la sua guida, con sei/sette medici mancanti, la gestione dell’emergenza nel reparto rischia di arenarsi del tutto, mettendo a rischio la salute di quanti, giorno per giorno, sono costretti a transitare per il Pronto Soccorso.



