Cotugno ‘chiama’ i sindaci: “Riattiviamo il turismo”

L’assessore regionale prova a invertire la rotta di un comparto che continua a fare acqua. Prevalgono ancora la buona volontà e le iniziative dei privati. Troppo poco.

Tra nuovi loghi e Piani strategici, il turismo molisano prova a connettersi al mondo reale. Stamattina l’assessore Vincenzo Cotugno si è collegato con un centinaio di sindaci molisani per presentare la nuova 'piattaforma digitale' e per quello che ritiene essere “un momento formativo di grande importanza che porterà il nostro territorio a presentarsi con tutte le sue eccellenze nel mercato globale”.

I grossi investimenti fatti per la redazione e lo sviluppo del Piano strategico del Turismo non hanno portato frutti, per ora, causa Covid naturalmente. I buoni riscontri avuti nell’ultima estate, nel momento di tregua del Covid (che poi tale non era) sono derivati per lo più da iniziative di privati. Il successo delle cascate del Carpino a Carpinone è il manifesto del turismo di oggi in Molise: intuizioni di pochi e buona volontà con la Regione che arranca.

Non c’è un sistema, e non si fa sistema, il Piano è ancora lontano dall’essere messo in pratica. Solo buone intenzioni per ora, non c’è un riscontro evidente del lavoro fatto per ridare vita a un comparto potenzialmente importante, che tuttavia è stato spesso vittima di approssimazione e scarsi investimenti. “In questi mesi abbiamo lavorato per l’elaborazione dei migliori strumenti utili a portare avanti le linee guida del nostro Piano Strategico - scrive l’assessore oggi su facebook - e quella di questa mattina è una tappa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati insieme a tutto il territorio regionale. Per questo sono estremamente soddisfatto per la grande risposta delle amministrazioni locali che, unitamente agli operatori turistici, saranno i veri protagonisti della migliore promozione della nostra splendida regione”. L’assessore Cotugno, che con il Presidente Toma ha ridato una dimensione più robusta e consona alle potenzialità del comparto, crede nel miracolo e prova a invertire la rotta. Le recensioni poco incoraggianti di tanti turisti arrivati l’anno scorso in regione fanno parte del presente o forse del passato, ma solo se il Piano Turistico sarà effettivamente 'concretizzato'. Oggi la Regione Molise si è rimessa in moto, per ora online, speriamo tutti presto pure sul campo.

