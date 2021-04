Covid, il virus resiste: ancora 4 vittime e 3 ricoveri

Il bollettino Asrem: refertati 711 tamponi e rilevati 24 nuovi contagi

CAMPOBASSO. Il Covid allenta la morsa sul Molise ma resiste. E miete ancora vittime. Tra la serata di ieri e la giornata odierna, il bollettino Asrem riferisce di 4 nuovi decessi: oltre al 60enne residente a Termoli ma originario di San Martino in Pensilis, si registrano le morti di un 75enne di Campomarino che era ricoverato in Terapia intensiva al Cardarelli, di una 79enne di Casacalenda e di un 78enne di Cercemaggiore, entrambi in Malattie infettive nel nosocomio del capoluogo.

Tre sono i nuovi ricoveri e un paziente è stato dimesso. Ed ecco che nell’ospedale di Campobasso sono complessivamente 60 le persone ricoverate, al San Timoteo 2, al Gemelli Molise 3, al Neuromed 2.

A fronte di 711 tamponi processati, sono 24 i contagi rilevati nei seguenti centri: Campobasso 6, Campodipietra 1, Cercemaggiore 1, Colletorto 2, Ferrazzano 3, Gildone 1, Longano 1, Matrice 2, Montecilfone 1, Montefalcone nel Sannio 2, Pesche 1, Ripabottoni 2, Venafro 1.

I guariti di giornata sono 60.

Gli attualmente positivi sono 654, i soggetti in isolamento 4.033 e i decessi ufficiali 454.

