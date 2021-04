Vaccinazione anti-Covid, somministrate in Molise 74.059 dosi

La campagna ha raggiunto il 78,82 per cento sulla base della quantità di farmaco consegnata. Al via le adesioni per i soggetti di età compresa tra 70 e 79 anni

CAMPOBASSO. Prosegue spedita la campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Vaccinate ad oggi 74.059 persone, con la somministrazione delle dosi al 78,82 per cento del totale delle dosi disponibili.

Nel dettaglio: 57.883 cittadini hanno ricevuto il farmaco Pfitzer, 12.163 l’AstraZeneca, 4.013 il vaccino Moderna.

Sono state, inoltre, aperte da oggi le adesioni per i soggetti di età compresa tra 70 e 79 anni.

