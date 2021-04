Conferenza dei Sindaci, eletto presidente Daniele Saia di Agnone

Convocata dall'Asrem su richiesta del sindaco di Campobasso, è stata ricostituita dopo diversi anni

CAMPOBASSO. Si è tenuta questo pomeriggio, in modalità telematica, la seduta della Conferenza dei Sindaci, convocata dall'Asrem su richiesta del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e di altri sindaci della regione, per definire le nuove cariche direttive dell'organismo che si è andato così a ricostituire dopo diversi anni. Sono stati oltre 90 i sindaci che si sono collegati nel corso della riunione che ha visto eletto come nuovo presidente, alla prima votazione con 749 voti, il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Ci sono volute, invece, quattro votazioni, perché non era stato raggiunto il quorum necessario nelle prime tre, per eleggere il vicepresidente della Conferenza che alla fine è risultato essere il sindaco d'Isernia, Giacomo d'Apollonio, con 519 voti, contro i 281 del sindaco di Sant'Elia a Pianise, Biagio Faiella.

A seguire, sono stati poi votati i componenti del Comitato Direttivo, ovvero: il sindaco di Termoli, Francesco Roberti con 551 voti; il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, con 411 voti; il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con 296 voti; il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, con 293 voti.

“L'obiettivo che andava assolutamente raggiunto e per il quale ho spinto nei mesi e nelle settimane passate – ha dichiarato al termine della seduta il sindaco Gravina - era quello di ridare vita a un organismo che può recitare un ruolo importante sulle prossime decisione da prendere nell’ambito della riorganizzazione sanitaria regionale. Il mio interesse è sempre stato rivolto alle esigenze e alle giuste richieste d’attenzione provenienti, in questo momento emergenziale, dall’intero territorio regionale e non solo cittadino, per cui ritengo che ora, con l’elezione appena avvenuta del nuovo presidente e dell’intero organo direttivo della Conferenza dei sindaci, siamo tutti indistintamente chiamati ad agire nell’esclusivo interesse delle comunità che rappresentiamo.”

