Ex lavatoio, il ‘no’ di Pd e Italia in Comune alla riassegnazione

Durissimi attacchi politici all’operato dell’amministrazione d’Apollonio da parte dei rappresentanti locali D’Achille e Scurti. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. La contesa sull’ex lavatoio di Isernia è ben lontana dall’essersi placata. Questa mattina gli esponenti cittadini del Partito Democratico Maria Teresa D’Achille e di Italia in Comune Oreste Scurti sono intervenuti sulla questione denunciando in maniera chiara l’inefficacia dell’operato dell’amministrazione d’Apollonio.

“Hanno deciso tutto loro, senza alcun confronto democratico nelle sedi opportune: un comportamento tipicamente di destra”, ha commentato aspramente la D’Achille. “Un’amministrazione becera, la cultura non è apertura e aggregazione, non chiusura. Non sanno quello che fanno”, ha invece ribattuto Scurti.

Certo è che il dibattito sarà ancora lungo e acceso. Intanto il tempo passa e i termini per lo sgombero della struttura si avvicinano.

