Disastro sanità, ancora disservizi al Cup del Vietri: carabinieri costretti ad intervenire

Denunciati ancora una volta ritardi e carenze al Centro Unificato Prenotazioni dell'ex ospedale frentano. Dopo un anno di annunci sbandierati da fronti politici opposti, nulla è stato fatto per una struttura che si sta spegnendo definitivamente, così come la 'speranza' dei cittadini

LARINO. Cresce ogni giorno di più l’esasperazione dei cittadini colpiti dai troppi disservizi che si registrano nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori gestiti dall’Asrem. E’ il caso del Centro Unificato Prenotazioni per le visite mediche specialistiche dell’ex ospedale Vietri di Larino, finito da settimane nell’occhio del ciclone a causa della carenza di personale, conseguenza quest’ultima delle mancate assunzioni a fronte dei pensionamenti delle unità che erano in servizio allo sportello; una problematica che seppure più volte è stata portata a conoscenza della direzione sanitaria e nello specifico di quella distrettuale di Termoli, non ha trovato ancora soluzione.

E così le conseguenze peggiori come sempre ricadono sui cittadini molisani, già costretti a pagare le addizionali regionali più alte d’Italia a causa dell’enorme debito sanitario, cresciuto negli anni nonostante il progressivo taglio dei servizi essenziali e il blocco delle assunzioni. Una condizione già grave e peggiorata ulteriormente nel corso dell’ultimo anno, per effetto della pandemia che ha messo a nudo tutte le criticità della gestione sanitaria regionale, che hanno avuto 'risalto' anche sulla cronaca nazionale,

Nel frattempo mentre chi ha la possibilità trova risposte puntuali nelle strutture private convenzionate, gran parte dei cittadini si scontra quotidianamente con le inefficienze burocratiche e le carenze della pachidermica sanità regionale.

Solo ieri numerosi cittadini, tra cui anziani e pazienti fragili arrivati al Vietri anche dai Comuni limitrofi, hanno vissuto l’ennesimo incubo delle attese estenuanti per prenotare visite che molto spesso hanno anche carattere di urgenza. Tra loro c’è chi comprensibilmente ha perso la pazienza e si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciare il disservizio.

Non è la prima volta che accade ed evidentemente non sarà l’ultima, sperando che la rabbia dei cittadini non sfoci in atti più gravi e che chi di dovere trovi una definitiva soluzione, non solo a parole o con i consueti comunicati stampa, ma nei fatti.

In un anno tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione ad ogni livello, hanno sbandierato annunci e soluzioni per rilanciare il Vietri, ma nel concreto nulla è stato fatto e nel frattempo la struttura, con i pochi servizi sopravvissuti ai tagli orizzontali e che sono a rischio chiusura per carenza di personale, sta continuando a spegnersi, così come le aspettative dei cittadini, ancora una volta tradite da una politica sempre più autoreferenziale e lontana dai bisogni reali.

