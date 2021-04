Lavoratori agricoli stagionali dimenticati dal governo: sindacati in presidio davanti alla Prefettura

Un’azione di protesta per rivendicare la giusta attenzione per un categoria che svolge un lavoro di primaria importanza anche per l’economia molisana

CAMPOBASSO. Contratti fermi da troppi anni e assenza di interventi concreti da parte del governo centrale per alleviare le difficoltà che migliaia di lavoratori, anche in Molise, vivono a causa della pandemia.

Sono i lavoratori stagionali impegnati in agricoltura, per i quali i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil invocano interventi di sostegno immediato, annunciando per sabato 10 aprile una manifestazione davanti alle sedi prefettizie di Abruzzo e Molise, in contemporanea con altre iniziative simili che si svolgeranno in tutta Italia.

“I lavoratori stagionali del comparto agricolo – sottolineano i sindacati - devono aver la stessa dignità degli altri. Sabato saremo davanti a tutte le prefetture d'Italia per rivendicare: la garanzia per l'anno 2020, ai fini previdenziali ed assistenziale, delle stesse giornate di lavoro svolte nel 2019; il bonus stagionale anche per loro; l'estensione della Naspi (disoccupazione) ai dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative; le giuste tutele alle lavoratrici e lavoratori agricoli delle zone colpite da calamità naturali e eventi distruttivi; riconoscimento della Cassa Integrazione stabile anche per i pescatori, considerando la forte riduzione dell'attività di pesca.

Nella mobilitazione – annunciano i sindacati di categoria - presenteremo anche la contrarietà al tentativo di semplificare ancor di più l'uso dei voucher in agricoltura, che comporterebbero gravi ricadute sulle tutele e i diritti dei lavoratori; l'esigenza di rinnovare rapidamente i contratti provinciali considerando lo stallo totale nelle nostre regioni anche nelle trattative che addirittura non sono state neanche avviate vista l'indisponibilità delle controparti”.

