Covid, ancora niente vaccini per 500 studenti del Neuromed: la denuncia

A farsi portavoce delle istanze è il sindaco di Pozzilli Passarelli che chiede risposte immediate: “Sono stati abbandonati da tutti”

POZZILLI. Ancora niente vaccini anti-Covid per gli studenti del Neuromed di Pozzilli. Una situazione non più tollerabile per i ragazzi, visto che ad oggi in Molise gli studenti delle professioni sanitarie hanno già ricevuto il vaccino.

A farsi portavoce delle istanze dei ragazzi è il sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli che chiede risposte immediate.

“Sono mesi che gli studenti che frequentano i corsi di laurea presso l’Irccs Neuromed – scrive - si stanno battendo per ricevere il vaccino, un loro diritto che è diventato ormai un'utopia. Studenti lasciati completamente abbandonati da tutte le istituzioni, dall’Asrem, dall’ente ospitante Neuromed e dalla Sapienza a cui vengono versate regolarmente le tasse universitarie.

Da fonti ufficiose sembrerebbe che gli stessi studenti universitari che svolgono il tirocinio presso l’ospedale di Isernia sono stati vaccinati - stesso corso di laurea, stessa università, stessa regione”.

Gli studenti, in un documento scritto inviato al sindaco di Pozzilli chiedono perché questa discriminazione, perché all’ospedale di Isernia si vaccinano gli studenti e all’ospedale di Pozzilli no?

“Studenti – evidenzia ancora Passarelli - privati del loro diritto di poter svolgere il tirocinio, perdendo di fatto due anni accademici, fondamentali per la loro formazione professionale e con ulteriore aggravio di costi per le famiglie che sono costrette a pagare per più anni le tasse universitarie e i fitti ai propri figli.

Molti studenti hanno letto il post pubblicato sul sito ‘Stefania Passarelli’ di un possibile hub vaccinale a Pozzilli e sperano di potersi vaccinare.

Stiamo parlando di circa 500 studenti che frequentano i corsi di laurea a Pozzilli che stanno vedendo leso un loro diritto allo studio.

Se le istituzioni preposte non si attiveranno per risolvere questa annosa problematica, mi farò portavoce degli studenti e ci attiveremo con i legali per difendere il diritto allo studio degli studenti”.

