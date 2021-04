Coronavirus, indice di contagio Rt scende a 0.81. Molise resta arancione ma il valore è da giallo

Dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Possibile un allentamento delle misure nel nuovo Decreto in arrivo, con la riapertura di bar e ristoranti a pranzo e anche di cinema e teatri

CAMPOBASSO. Coronavirus, scende l’indice di contagio in Molise. L’Rt settimanale è ora a 0.81 (C.I 0.54-1.13), che è il secondo valore più basso registrato in Italia, lo stesso dell’Emilia Romagna, dopo il Friuli Venezia Giulia, a 0.79. Un valore al di sotto della media italiana, a 0.92, anche questa in calo, rispetto allo 0.98 di sette giorni fa.

Una tendenza netta al miglioramento della situazione sanitaria, la scorsa settimana l’indice di contagio Rt in Molise era a 1, quella che emerge dal monitoraggio settimanale, condotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità e riferito al periodo compreso tra il 29 marzo e il 4 aprile.

Anche la fascia di rischio è ora moderata, senza rischio di aumento a livello di rischio alto, come aveva del resto anticipato nella giornata di ieri il governatore del Molise Donato Toma.

Il Molise resta dunque in arancione anche se i parametri sarebbero quelli della Zona gialla, ma è possibile l'allentamento di alcune delle restrizioni in vigore. Dopo la riunione del Governo Draghi e la convocazione del Cts è infatti atteso anche un nuovo Decreto, che potrebbe entrare in vigore dal 20 aprile.

Oltre alle norme ad hoc per il personale sanitario, l'obbligo di vaccinarsi per medici e infermieri a contatto con il pubblico e lo 'scudo penale' per chi somministra le dosi, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave, potrebbe prevedere la verifica della situazione epidemiologica a metà del mese per valutare, in caso i dati del contagio siano in discesa e la pressione sulle strutture sanitarie allentata, alcune riaperture.

Si pensa, in particolare ai bar e i ristoranti, ai quali sarebbe consentito aprire a pranzo, ma anche al ritorno in classe per gli studenti delle superiori, oggi al 50% in Dad. Possibile anche la riapertura di teatri e cinema, pur con restrizioni e rigorose norme di sicurezza.

C.S.

