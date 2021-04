No al Lotto Zero, “usiamo i soldi per collegare Isernia all’autostrada”

Lettera aperta di Isernia in Azione alla ministra del Sud, Mara Carfagna: i lavori sula Statale 85 farebbero risparmiare 45 minuti di percorrenza per raggiungere la A1, facendo uscire la provincia pentra dall’isolamento

ISERNIA. Lettera aperta alla ministra del Sud, Mara Carfagna, da parte di Isernia in Azione, soggetto politico avente come riferimento l’ex ministro Carlo Calenda.

Nella missiva, che sarà inviata nelle prossime ore, si tornano ad accendere i riflettori sulla tribolata questione del ‘Lotto Zero’, la strada di collegamento tra il bivio di Pesche e quello di Miranda. E si chiede si destinare le ingenti somme – 170 milioni di euro - necessarie a realizzare un’arteria definita “uno sperpero di risorse”, per completare invece il collegamento della provincia di Isernia all’autostrada tramite lavori sulla Statale 85. Opere viarie, queste, considerate l’autentica priorità infrastrutturale

“Desideriamo porre alla sua attenzione – si legge nella lettera di ‘Isernia in Azione alla ministra - una questione che riguarda da vicino il territorio della nostra provincia: la realizzazione dell’infrastruttura stradale denominata ‘Lotto Zero’ di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della Statale 17 e il Lotto 1 della Variante Isernia–Castel di Sangro. Il progetto, già inserito, con delibera Cipe del 2016, tra le opere del programma Anas cantierabili entro il 2019, è diventato definitivo alla fine dello scorso mese di gennaio. Si tratta della realizzazione di una bretella stradale che si sviluppa per poco più di 5 chilometri tra i bivi dei comuni di Pesche e Miranda, in provincia di Isernia, dal costo previsto di circa 130 milioni di euro e che risulta essere ormai lievitato a circa 170 milioni di euro. Un’opera faraonica non solo nei costi, ma anche nell’impatto ambientale, visto che il progetto prevede la realizzazione, in un così breve tratto, di ben 8 viadotti, 2 gallerie e 3 svincoli, con significative ripercussioni sul consumo di suolo e sotto il profilo paesaggistico dell’area interessata”.

Particolare attenzione, secondo ‘Isernia in Azione’, deve essere riservata al profilo ambientale-paesaggistico, “poiché l'opera avrà importanti ripercussioni sulla falda acquifera delle sorgenti del fiume Sordo, che alimenta l'acquedotto della città di Isernia da oltre 2000 anni. L’intervento si inserisce in un contesto ambientale caratterizzato da forti peculiarità, con la presenza della ‘Riserva orientata di Pesche’, area di elevato interesse naturalistico, e del costituendo ‘Parco delle sorgenti di San Martino’, progetto avviato dall’amministrazione comunale di Isernia. Il tutto a fronte di un vantaggio alla circolazione e all’economia esiguo, difficile da quantificare, stante l’irrisorio volume di traffico che caratterizza l’arteria stradale e la presunta abbreviazione dei tempi medi di percorrenza, quantificabile in non più di 5 minuti, rispetto alle attuali opzioni stradali”.

“Riteniamo – continua la lettera - che sia necessario prendere posizione contro quello che si manifesta come un vero e proprio sperpero di risorse pubbliche, in un momento storico nel quale devono essere valutati con grande attenzione i reali vantaggi derivanti da un così imponente impiego di risorse pubbliche. Il Molise, nell’ambito della programmazione pluriennale 2021–2027 dell’Ue, torna in Obiettivo 1, poiché è tra le regioni geografiche il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Le opportunità di sviluppo dei fondi strutturali europei potrebbero rappresentare, per la nostra provincia, un’opportunità per la costruzione di un nuovo tessuto economico, se supportate da un contestuale adeguamento del sistema viario di collegamento alla rete autostradale”.

“In tale ottica – questa la proposta di Isernia in Azione - appare imprescindibile il completamento di un’altra infrastruttura stradale, il collegamento tra la Statale 85 Variante di Venafro e l'autostrada A1, un’arteria della lunghezza di circa 10 km, metà nel territorio della Regione Molise e metà nella Regione Campania, del costo di circa 250 milioni di euro, che rappresenterebbe una svolta significativa per l’intera provincia di Isernia. Con la realizzazione di quest’opera, infatti, si otterrebbe un risparmio di tempo non inferiore ai 45 minuti per raggiungere l’autostrada A1, sostituendo un tratto di strada lento, tortuoso, intensamente trafficato e inadeguato al traffico pesante, con un notevole incremento della sicurezza della circolazione per migliaia di automobilisti che percorrono quel tratto di strada ogni giorno. Poniamo quindi alla sua attenzione – concludono da Isernia in Azione - l’opportunità di voler favorire la riprogrammazione dei fondi Anas destinati alla realizzazione del Lotto Zero, affinché questi siano profittevolmente impiegati immediatamente per il collegamento della provincia di Isernia all’autostrada A1”.

