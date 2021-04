Coronavirus, in Molise numeri da Zona gialla. Pressing sul Governo per le riaperture anticipate

Nella Conferenza delle Regioni costituiti due gruppi di lavoro, per redigere le proposte da sottoporre al Ministero della Salute per la riduzione delle restrizioni. Dalla ristorazione allo spettacolo, i settori interessati

CAMPOBASSO. Coronavirus, migliora la situazione sanitaria in Molise. Oltre all’indice di contagio Rt, sceso a 0.81, il secondo valore più basso d’Italia, ora il Molise può vantare anche l’incidenza più bassa a livello nazionale, con 58 casi ogni 100mila abitanti.

Parametri da Zona gialla, al momento non contemplata nella divisione delle fasce che interessa il Paese, con il Molise che resta in arancione ma punta, come altre regioni, all’allentamento delle misure e alle riaperture anticipate, anche prima della scadenza del Decreto aprile.

Proprio il Molise è intanto entrato in uno dei due gruppi tematici coordinati dal Veneto, nell'ambito dei lavori dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per le riaperture delle attività.

Il primo è prettamente sanitario e risponde al tavolo tecnico di confronto presso il Ministero della Salute, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, individuati dal decreto del Ministro del 30 aprile 2020. Il Molise ne fa parte, insieme a Veneto, Lazio, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento.

Il secondo gruppo di lavoro è stato costituito con riferimento alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, per una valutazione su eventuali aggiornamenti e integrazioni, anche al fine di formulare proposte al Governo, non appena la curva dei contagi renderà possibile programmare un allentamento delle misure attualmente in vigore. Ne fanno parte, sempre insieme al Veneto, anche le Regioni Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Campania.

Entrambe le linee di lavoro sono di supporto e confronto con il Governo, e consentiranno nel breve periodo, l'emanazione di documenti per il monitoraggio e la valutazione del rischio, oltre che per la riapertura in sicurezza delle attività che saranno in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni previste, per la prevenzione del contagio da Sars-Cov2.

Il documento dovrà consentire a tutte le attività di prepararsi per tempo ed essere pronti prima della stagione estiva. Sara' possibile infine individuare modalità organizzative e regole, dando vita anche a specifici protocolli per riaprire al pubblico le grandi occasioni di spettacolo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!