Isernia, palestre al collasso. Calabrese: aiuti seri, non cifre irrisorie

Il titolare di Isernia Fitness lancia un appello alle istituzioni dopo sei mesi di stop forzato: impossibile continuare così. LA VIDEOINTERVISTA



ISERNIA. Mille metri quadri di palestra con annesso centro benessere, chiusi da sei mesi e senza alcuna prospettiva certa di riapertura. Affitto da pagare, utenze che non vengono sospese e ristori irrisori: 2mila euro in tutto, una goccia nel mare, per chi – per andare avanti - ha dovuto inventarsi lezioni da casa, in collegamento internet, o accompagnare gli iscritti all’aperto per continuare a seguirli ‘in presenza’.

Mirco Calabrese, titolare di Isernia Fitness, grande struttura presso l’area Pip di Miranda, lancia un appello alle istituzioni locali: “Devono aiutarci a sostenere le spese vive mensili che tutti affrontiamo – dichiara - ma che siano aiuti concreti, non cifre irrisorie”. Erogate, tra l’altro in tempi celeri. Perché chi, come lui, ha dovuto sostenere spese per adeguare i propri locali alla normativa anti Covid si è visto beffato da un secondo stop che ha lasciato sconforto e sfiducia, pur tra la solidarietà degli amanti dello sport. I quali, almeno da casa, hanno continuato a fare corsi e dunque a pagare quote, seppur ridotte, per tenersi in forma a distanza. Ma ciò non è bastato a impedire, giocoforza, la riduzione del personale, che si aggiunge alla perdita secca di fatturato.

Un settore, quello delle palestre, tra i più penalizzati dall’emergenza sanitaria, al punto da far nascere un moto di protesta nazionale che dovrebbe sfociare in una riapertura anticipata in barba ai divieti, pur di sopravvivere. Una circostanza, questa, sulla quale Calabrese si mostra però piuttosto scettico: se non c’è adesione da parte di tutti- questo il suo pensiero - ha poco senso riaprire a macchia di leopardo.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A CALABRESE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!