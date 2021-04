Bilancio, manca il confronto vero: l'accusa dei sindacati alla Regione

Pagina 1 di 2

Dura presa di distanze di Paolo De Socio della Cgil, Giovanni Notaro della Cisl e Tecla Boccardo della Uil

CAMPOBASSO. È una critica sul metodo e nel merito quella dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in riferimento alla richiesta di osservazioni avanzata dal presidente della Prima commissione regionale Andrea Di Lucente.

Come spiega Franco Spina, della Cgil Abruzzo Molise, “sul metodo poiché, se si vuole affrontare seriamente il tema del bilancio regionale occorre discuterne preventivamente anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici se impossibilitati in presenza. Nel merito visto che, fermo restando l'appostamento di risorse vincolate da anni vigenti, sulle poche risorse a libera destinazione si continua a non tener conto delle criticità e di riorganizzazione dei servizi”.

Serve “una vera discussione sul modello di sviluppo, sulle priorità infrastrutturali, sulla pianificazione di interventi di settore, sulla riorganizzazione di alcuni servizi a partire dalla sanità e dai trasporti, sullo sviluppo di filiere produttive. Tutte azioni - continua Spina - che non si intravedono nel Documento economico finanziario regionale. Insieme al partenariato Cgil Cisl e Uil hanno più volte rilanciato i temi che in alcuni casi devono travalicare i confini regionali. L'assenza di confronto su Recovery plan e il ritardo sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021/27, non aiuta il processo di ricostruzione regionale. Semplici osservazioni, senza un contesto di riferimento è veramente poca cosa”.

“Cgil, Cisl e Uil del Molise – questo il testo della nota integrale della Triplice, a firma di Paolo De Socio della Cgil, Giovanni Notaro della Cisl e Tecla Boccardo della Uil - sottolineano ancora una volta la totale assenza di confronto sui temi economici e dello sviluppo che riguardano la nostra Regione. Un’assenza di confronto che non può essere certamente colmata con la richiesta di osservazioni da produrre in due giorni su un documento che, per la sua strategicità, dovrebbe essere analizzato in tutti i suoi aspetti e in maniera approfondita.

Sarebbe stato opportuno procedere a un percorso di condivisione concreto per rendere il DEFR 2021/2023 un punto strategico attorno al quale costruire le sinergie minime per frenare l’arretramento regionale e rilanciare attraverso una reale programmazione, un progetto di sviluppo economico e sociale che al momento ci pare inesistente ma che è fondamentale nell’azione d’indirizzo e orientamento e programmazione del territorio.

Gli stessi dati di contesto riportati nel documento evidenziano una Regione che ormai è di fatto prossima a scendere sotto i 300mila abitanti, con una perdita di circa 3.000 residenti ogni anno. Una Regione che da analisi dello Svimez ha una riduzione di PIL nel 2020 pari al 10,9 per cento, dove le famiglie molisane perdono il 4 per cento del reddito sempre nel 2020 e dove si è vissuto un blocco degli investimenti delle stesse famiglie con un – 12,8 per cento.

Sul fronte lavoro, i drammatici dati sulle ore di cassa integrazione concesse durante l’anno, oltre 7 milioni e la riduzione degli occupati del 3,5 per cento, evidenziano l’urgenza di pianificare investimenti con interventi che consentano al sistema produttivo di rilanciarsi nel più breve tempo possibile".