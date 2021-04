Trapianto di fegato a 6 mesi: bimbo di Carovilli vince la sua battaglia per la vita

Per il piccolo il gruppo Avis del paese aveva avviato una raccolta di fondi. L’operazione al Gemelli di Roma eseguita con successo

CAROVILLI. A soli sei mesi ha vinto già una battaglia molto più grande di lui. Un bimbo di Carovilli ha ricevuto il trapianto di fegato che i suoi genitori con tanta trepidazione stavano aspettando.

Lo scorso 23 febbraio isNews aveva dato notizia della gara di solidarietà partita in paese per opera del gruppo Avis locale, che aveva avviato una raccolta fondi a sostegno del piccolo e della sua famiglia.

Il bambino per sottoporsi alle terapie di cui aveva bisogno per guarire ha dovuto affrontare numerosi viaggi e i costi sono stati parecchi elevati. Da qui l'appello alla comunità del piccolo centro dell'Alto Molise. La somma raccolta è stata pari a circa 50mila euro. E alla fine il bambino ce l’ha fatta: il trapianto di fegato presso il Gemelli di Roma è stato eseguito con successo, per la gioia di tutti coloro che avevano preso a cuore le sorti del bimbo.

