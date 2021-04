Coronavirus, in Molise il 99,21% del personale scolastico immunizzato con la prima dose del vaccino

Ma al momento solo lo 0,73% di docenti e Ata in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione ha beneficiato anche della seconda dose del siero. Il report settimanale del governo rilanciato dal sito internet “Orizzonte Scuola”

CAMPOBASSO. Sulla base del report settimanale pubblicato sul sito del governo e aggiornato al 10 aprile, si apprende che dall’inizio della campagna di vaccinazione in Molise il 99,21% del personale scolastico, ovvero la quasi totalità, ha avuto somministrata la prima dose del siero. In termini numerici si tratta di 7.384 unità di personale docente, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio regionale. Al momento in attesa della prima dose di vaccino restano solo 59 unità lavorative, pari allo 0,79% del personale effettivamente in servizio.

Ma se per quanto concerne i dati relativi alla somministrazione della prima del vaccino, il report per il Molise si conferma al momento molto positivo, nell’indagine relativa all’andamento della campagna di doppia inoculazione del siero, la strada è ancora in salita. Infatti attualmente solo lo 0,73% del personale scolastico molisano, pari ad appena 54 unità, ha avuto somministrata la doppia dose del vaccino e può dirsi completamente immunizzata e al sicuro dal rischio di contrarre il contagio da Covid.

