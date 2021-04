Difesa della sanità, subito un Hub Covid in Molise: i comitati incalzano le istituzioni

Al termine dell’incontro promosso dal Forum è stata concordata una linea unitaria sulle azioni a intraprendere nell’immediato. Chiesto un confronto con la struttura commissariale



CAMPOBASSO. Gestione dell’emergenza coronavirus in Molise: l’incontro tra i comitati promosso dal Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità, arricchito anche da importanti contributi, ha prodotto una linea unitaria sulle azioni da intraprendere nell’immediato futuro.

“In primo luogo – si legge in una nota del Forum - la necessità di mobilitarsi perché si realizzi, anche in Molise, un Hub Covid Pubblico separato e distinto dall’Ospedale Hub regionale, per far fronte a possibili nuove emergenze nell’immediato futuro e per dotare il nostro sistema sanitario di una struttura dedicata agli infettivi, come suggeriscono le previsioni dei massimi scienziati. I troppi decessi che si sono verificati nella seconda e nella terza ondata sono la diretta conseguenza di una programmazione non realizzata in tempo utile e, come dimostrato dagli eventi luttuosi, del tutto sbagliata anche per il futuro.

Si è poi deciso di chiedere un incontro collettivo dei Comitati con la nuova struttura commissariale, appena insediata, per discutere del disavanzo sanitario, premessa indispensabile all’adozione e all’attuazione di un nuovo Piano Sanitario Regionale che garantisca i Lea a tutti i molisani, riportando risorse economiche e posti letto nella sanità realmente pubblica. Le decisioni prese saranno sintetizzate in un documento comune”.

