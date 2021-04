Coronavirus, iniziati ai vaccini agli over 70. Ma in tanti rifiutano AstraZeneca

Questa mattina al PalaUnimol di Campobasso è iniziata la somministrazione dei sieri immunizzanti del colosso anglo-svedese. E non sono mancate le proteste, rinunce pari a circa il 20%

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, è cominciata in Molise la nuova fase dell’immunizzazione della popolazione. Da oggi, 12 aprile, al PalaUnimol di Vazzieri è iniziata la vaccinazione della fascia di età 70-79 anni.

Anziani che, secondo le prime indicazioni, avrebbero dovuto ricevere i vaccini di Pfizer o Moderna, e che invece si sono visti proporre il vaccino di AstraZeneca, che dalle ultime indicazioni ora viene somministrato agli over 60. Fanno eccezione quanti, personale scolastico e delle forze dell’ordine, hanno già ricevuto la prima dose e ora sono in attesa della seconda.

Sta di fatto che circa il 20% dei convocati oggi hanno rifiutato il vaccino di AstraZeneca, vuoi per patologie – oltre i 70 anni non sono pochi quelli che soffrono di malattie incompatibili con quel tipo di siero immunizzante – vuoi per i timori, reali o amplificati che siano, generati dai casi di trombosi che sono stati accertati. Sia pur in una fascia di età più giovane di quella chiamata oggi nella struttura di Vazzieri. Dove, come era avvenuto nelle scorse settimane, era tutto perfettamente organizzato.

Incertezze che rallentano il prosieguo della campagna vaccinale, ovviamente non solo a livello regionale, ma nazionale. Visto che la confusione è generale. Ovviamente in tanti hanno accettato di buon grado anche il vaccino del colosso anglo-svedese, che dagli ultimi studi è stato accertato che protegge fino al 100% dalle complicazioni del Covid. E dal rischio di morte.

C.S.

