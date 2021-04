Coronavirus, in Molise occupati 4 posti di terapia intensiva su dieci: Cardarelli ancora nella morsa della pandemia

Calano nettamente i contagi, in particolare in basso Molise, scende il peso sui reparti di area medica ma purtroppo continua a restare alta la pressione su quella critica del principale presidio ospedaliero regionale

CAMPOBASSO. Nell’ultimo mese è dimezzato il numero di ricoveri Covid in Molise, anche se resta ancora alto quello che ricade sulle terapie intensive, in particolare al Cardarelli di Campobasso.

Il progressivo calo di contagi che in regione si sta registrando da almeno 4 settimane sta pian piano alleggerendo il peso sugli ospedali molisani ma in modo molto meno marcato sui reparti di area critica, ancora occupati, stando a quanto evidenzia il rapporto Agenas, al 41% da pazienti con grave sintomatologia riconducibile al coronavirus, dato quest’ultimo più alto di due punti rispetto alla media nazionale e di 11 rispetto alla soglia critica ministeriale, stimata al 30% dei ricoveri Covid sul totale dei posti letto disponibili nelle terapie intensive.

Ad influire negativamente sul dato del Molise è la situazione del Cardarelli di Campobasso dove ci sono ancora 10 pazienti gravi intubati su 12 posti letto Covid effettivamente disponibili. Notevolmente migliorata, almeno dal punto di vista del trattamento dei casi Covid, la condizione del San Timoteo di Termoli, dove in medicina d’urgenza al momento sono assistiti due pazienti con problemi di grave insufficienza respiratoria indotta dall’infezione. Lo svuotamento dell’area Covid nel presidio sanitario adriatico è stato indotto dal calo dei contagi in tutto il basso Molise, per effetto delle lunghe restrizioni adottate, mentre nelle terapie intensive delle due strutture ospedaliere private convenzionate la situazione ad oggi è la seguente: 2 pazienti Covid gravi sono assistiti al Gemelli Molise e 3 al Neuromed i Pozzilli.

Dunque il peso maggiore dell'emergenza sanitaria continua a ricadere solo sul principale presidio ospedaliero regionale, che si trova sotto costante pressione dall’autunno scorso, con le inevitabili conseguenze che si sono viste nei numeri che attestano il crollo verticale dei ricoveri nelle aree mediche No Covid del Cardarelli.

