Subito più vaccini anti Covid, in campo 20 medici di continuità assistenziali

Per arrivare a immunizzare non meno di 2mila molisani al giorno. I contratti stipulati dall’Asrem

CAMPOBASSO. Accelerare sulla campagna vaccinale, per effettuare in Molise non meno di 2mila somministrazioni al giorno, 14mila a settimana, secondo le indicazioni del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

Un risultato raggiungibile aumentando il numero di dosi consegnate alle regione e aumentando il numero delle squadre vaccinali. Questo il motivo per il quale l’Asrem ha sottoscritto il contratto con 20 medici della continuità assistenziale, 9 al Distretto sanitario di Campobasso, 9 in quello di Termoli (Campobasso) e 2 a Isernia, che, completate le ore di lavoro, presteranno servizio per la somministrazione di vaccini anti Covid.

L'Azienda sanitaria regionale ha approvato gli elenchi e conferito gli incarichi che termineranno il prossimo 30 aprile, con possibilità di eventuale proroga. A organizzare il servizio i Distretti sanitari.

