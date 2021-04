Covid, la denuncia dei sindacati: “Cresce il contagio tra gli autisti di autobus ma istituzioni indifferenti”

Appello direttamente ai viaggiatori: “Attenetevi ai Dpcm, evitate di avvicinarvi e acquistate i biglietti solo in via telematica

CAMPOBASSO. Aumento del contagio tra gli autisti di autobus nelle ultime 48 ore. A denunciarlo le sigle sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl settore trasporti, che lamentano l’inerzia delle istituzioni, in particolare della Regione, rea – a loro avviso – di non aver imposto alle aziende di trasporto pubblico il rigoroso rispetto di quanto espressamente previsto dai protocolli, dalle linee guida, dai Decreti e dalle stesse Ordinanze del Presidente della Giunta per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.

Sotto ‘accusa’ anche le 29 imprese molisane che gestiscono il servizio di trasporto e che, dopo un incontro con l’assessore Pallante, finalizzato ad affrontare il rischio contagi derivante dalle attività di bigliettazione degli autisti, non avrebbero provveduto, a fronte di risorse regionali già stanziate, ad individuare e utilizzare “una quindicina di operatori da dedicare esclusivamente (e in condizione di totale sicurezza) alle attività di vendita e di controllo dei titoli di viaggio”. Tali aziende – incalzano i sindacati – “avrebbero dovuto fornire alla stessa Regione un piano operativo e strategico sulle modalità di utilizzo di queste 15 unità lavorative, individuando orari e ubicazioni delle postazioni in funzione delle particolari criticità ed esigenze dell’utenza, atteso che la famosa ‘app regionale’ per la vendita telematica dei titoli di viaggio, è di fatto naufragata e che le poche biglietterie disponibili si stanno ulteriormente ridimensionando. Clamorosa, a tal proposito, la recente chiusura dell’unica biglietteria disponibile a Campobasso e che ha reso il terminal del capoluogo di regione l’unico in tutta Italia in cui non sia presente un servizio informativo e di approvvigionamento dei titoli di viaggio”.

Ma le criticità riguarderebbero pure “i mancati progetti di riforma del trasporto pubblico: dal bando di gara che non vede la luce, dal mancato rinnovo del parco autobus, dall’assenza di un sistema tariffario innovativo ed integrato, dalla vicenda degli stipendi non pagati al personale, se non attraverso il ricorso sistematico ai decreti ingiuntivi e dalla presenza di un numero di imprese assolutamente sproporzionato rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche del Molise”.

Di qui la chiosa: “Non ci resta che appellarci ai viaggiatori invitandoli a comportarsi così come raccomandano espressamente i protocolli, i DPCM e (almeno sulla carta) le stesse Regioni, ovvero evitando di avvicinarsi o di chiedere informazioni all’autista e acquistando i biglietti solo in via telematica”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!