Sisma, prorogato lo stato di emergenza in Molise

L’annuncio contenuto in una nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri

ROMA/CAMPOBASSO. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha disposto oggi "la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza in Molise già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto del 2018”.

L’annuncio – scrive l’agenzia Public Policy - è contenuto in una nota di Palazzo Chigi diffusa proprio al termine del Cdm.

“La proroga – si legge ancora - consentirà anche il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei palazzi storici danneggiati dal sisma".

