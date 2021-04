Vaccini anti-Covid, ecco i rinforzi: in Molise altre 3.500 dosi di Pfitzer

Sono arrivate questo pomeriggio 585 fiale, da suddividere tra gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli per poi essere smistate nei vari punti vaccinali. Riprende la campagna di immunizzazione per i soggetti estremamente vulnerabili e per i domiciliati

CAMPOBASSO. Nuovo approvvigionamento di vaccini per il Molise. Come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Toma, sono arrivate questo pomeriggio altre 3.500 dosi di farmaco Pfitzer, grazie alle quali si potrà ripartire con la campagna di immunizzazione dei soggetti estremamente vulnerabili e dei domiciliati che era momentaneamente sospesa.



Più precisamente, sono giunte 585 fiale, da cui estrarre le dosi, che verranno suddivise tra gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, per poi essere smistate nei vari punti vaccinali della regione.

Ad annunciarlo il dg Asrem Oreste Florenzano che, al Quotidiano, ha anticipato che nei prossimi giorni si punta ad effettuare 23mila vaccini e che dovrebbero arrivare 900 dosi di Johnson&Johnson, con la speranza che lo stesso ottenga il via libera dell’Ema.

Infine, il direttore generale dell’azienda sanitaria ha promesso l’attivazione di altri punti vaccinali per Astrazeneca per proseguire con gli over 70.

Intanto in Molise al momento risultano somministrate 86.382 dosi. Nello specifico 66.773 di Pfizer-Biontech, 15.187 di AstraZeneca e 4.422 di Moderna. È stato inoculato il 91,94 percento delle dosi consegnate, che sono 93.955.

