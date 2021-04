Covid, Toma su Radio Rai: “Pronto a riaprire ristoranti a pranzo e cena anche in zona arancione”

Il governatore auspica di poter adottare tali misure entro 15 giorni. Le dichiarazioni alla trasmissione in seguito all’incontro con i colleghi presidenti

ROMA/CAMPOBASSO. il governatore del Molise ancora protagonista della trasmissione di Radio rai ‘Un giorno da pecora’.

Intervistato in seguito al summit con i colleghi presidenti, Toma – riferisce l’agenzia Nova - ha annunciato: al governo "chiederemo riaperture graduali il prima possibile, nell'arco di 10-15 giorni, non di più. Io preferirei dal 20 in poi, ma vediamo".

Tra le istanze che saranno sottoposte all'esecutivo Draghi: "I ristoranti, che devono riaprire assicurando la distanza, a pranzo e a cena, prima all'aperto, poi abbiamo dato linee guida anche per quelli al chiuso - aggiunge - sia in zona gialla che in arancione, magari in modo graduale, partendo col pranzo".

In merito alla risposta del governo a queste richieste: "Credo che le prenderà in considerazione – conclude - e le girerà al Comitato tecnico-scientifico, ma dovranno convenire che sono richieste ragionevoli".

