Coronavirus, l’indice di contagio Rt scende in Molise a 0.79. Si spinge per le riaperture

Dal monitoraggio settimanale condotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità. Peggiorata però la fascia di rischio

CAMPOBASSO. Coronavirus, scende ancora in Molise l’indice di contagio. Dal monitoraggio settimanale condotto da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità l’Rt è a 0.79 (C.I. 0.51-1.11), con la fascia di rischio che resta moderata, ma, rispetto a 7 giorni fa, con alta probabilità di progressione.

Tendenza che sarebbe confermata dai contagi degli ultimi giorni, non ancora certificati nel report, che è relativo al periodo 5-11 aprile.

I numeri, al momento, sarebbero da Zona gialla, col Molise che resta tuttavia in arancione, in attesa di un allentamento delle misure, mentre il Governo già nelle prossime ore dovrebbe indicare la road map per le riaperture. Una richiesta in tal senso è stata espressa anche dal governatore Donato Toma.

La situazione, infatti, sta migliorando anche a livello nazionale, con l’Rt che in Italia è sceso a 0.85, contro lo 0.92 della scorsa settimana.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui i e salva il contatto!