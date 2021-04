Toma a ‘Un giorno da pecora’: “Mi sono vaccinato perché sono professore universitario”

Lo ha detto il governatore alla trasmissione di Radio Rai. Nei giorni scorsi, ha riferito, è stato chiamato per ricevere la prima dose di siero anti Covid, visto che lunedì prossimo all’Unimol riprenderanno le lezioni in presenza

CAMPOBASSO. Campagna vaccinale, il governatore Donato Toma, 63 anni, ha ricevuto la prima dose di siero immunizzante contro il Covid.

Lo ha rivelato lui, rispondendo alle domande dei giornalisti della trasmissione di Radio Rai ‘Un giorno da pecora’.

"Io sono vaccinato – le sue parole- perché faccio parte dei professori universitari. Mi hanno chiamato nelle settimane scorse e mi sono presentato, altrimenti non potevo fare lezioni in presenza, visto che dal 19 torniamo in presenza".

Toma quindi chiarito di essere docente di ‘Finanza straordinaria’ all'Università del Molise.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!