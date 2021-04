Coronavirus, il sottosegretario Costa a Campobasso: visita al centro vaccinale di Selvapiana

Nella giornata di lunedì 19 aprile. La soddisfazione del presidente Toma per l’attenzione del Governo

CAMPOBASSO. Emergenza Covid, il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, sarà a Campobasso lunedì 19 aprile. Accompagnato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, Costa alle 16.30 visiterà il Centro vaccinale di Contrada Selvapiana. A seguire è previsto un punto stampa, nel corso del quale il sottosegretario e il governatore incontreranno i giornalisti.

“Siamo onorati – le parole del governatore – della visita del sottosegretario Costa, non solo in quanto è un segno tangibile della vicinanza che il Governo nazionale ha nei confronti dei territori, ma anche perché cade in concomitanza con un momento particolarmente importante per il Molise, quello che lo vede essere fra le regioni più virtuose nella somministrazione dei vaccini. Circostanza che ci sprona a continuare in questa direzione e a fare sempre meglio”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!