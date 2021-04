Ospedale di Termoli: nessuna interruzione dei servizi

La soluzione: a Campobasso un anestesista da Termoli e uno dal San Timoteo

TERMOLI. I vertici Asrem, dopo un confronto con il sindaco di Termoli Francesco Roberti, hanno modificato l'ordine di servizio con cui l'Azienda sanitaria regionale chiedeva il trasferimento di due medici anestesisti dall'ospedale 'San Timoteo' per supportare il 'Cardarelli' di Campobasso.

"In questo momento di emergenza e nell'interesse di tutto il Molise, infatti, a supporto del nosocomio del capoluogo di regione, andrà sia un anestesista del 'San Timoteo' di Termoli che uno del 'Veneziale' di Isernia, in modo che non ci sarà l'interruzione delle attività in nessun nosocomio, tantomeno al 'San Timoteo’ - ha affermato il sindaco Roberti - il problema è stato affrontato e risolto nelle sedi competenti".

“Mi sono immediatamente adoperato con i vertici Asrem - ha proseguito Roberti - trovando ampia disponibilità al confronto. È stata trovata la soluzione migliore nell'interesse della sanità molisana. Come sindaco e presidente della Provincia - ha concluso Roberti- sono il primo ad avere a cuore le sorti della salute pubblica che deve essere garantita a tutti i cittadini molisani. Quanto avvenuto questa mattina dimostra che solo lavorando in sinergia con le istituzioni è possibile dare risposte ai cittadini".

