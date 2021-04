Covid, vaccini al personale degli studi medici: appello dell’Ordine

Lettera al commissario Degrassi per chiedere risposte e risolvere la problematica

CAMPOBASSO. Prosegue in Molise la campagna vaccinale per cercare di immunizzare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Non mancano tuttavia le criticità.

“Ad oggi siamo ancora e con sgomento a registrare che nella nostra provincia, stranamente non sembra così nell'altra provincia appartenente alla stessa Regione e alla stessa Azienda sanitaria, la vaccinazione del personale di studio odontoiatrico e medico libero professionale è completamente disattesa". Questo quanto si legge nella nota inviata al Commissario ad Acta per la sanità, Flori Degrassi, dal presidente dell'Ordine dei medici di Campobasso, Giuseppe De Gregorio e il suo omologo della Commissione albo odontoiatri Domenico Coloccia.

"Tale evidente e prolungata trascuratezza, unica tra le regioni italiane - spiegano - lungi dall'essere sottovalutata anche dal punto di vista giuridico determina malumori e costante apprensione nel team professionale e nei rispettivi contesti familiari e causa insicurezze organizzative nella erogazione di prestazioni sanitarie di pubblica utilità e beneficio".

Da qui la richiesta di una "sollecita risposta e impegno istituzionale alla risoluzione di un problema che diventa ogni giorno più pressante".

