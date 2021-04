Covid, tregua in Molise: 7 positivi e 48 guariti

Dopo i nuovi focolai registrati nei giorni scorsi, il virus rallenta la corsa. Ma i tamponi processati sono solo 237

CAMPOBASSO. Una domenica tranquilla sul fronte Covid in Molise. Il bollettino sanitario diffuso dall’Asrem riferisce di soli 7 nuovi contagi nelle ultime ore su 237 tamponi processati, di nessun decesso o ricovero. Al contrario riporta ben 48 guariti.

I casi di coronavirus odierni sono stati registrati a Bojano 1, Campobasso 3, Campodipietra 1, Isernia 2.

Dati incoraggianti, dopo lo scoppio di diversi focolai in regione negli ultimi giorni, con situazioni particolarmente delicate tra Campobasso e Bojano.

Gli attualmente positivi accertati in Molise sono 658; i soggetti in isolamento 2.365; i decessi ufficiali 465.

Appare migliorata la situazione dei ricoveri: al Cardarelli si trovano complessivamente 50 pazienti (40 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva); al san Timoteo 1; al Gemelli Molise 2 come anche al Neuromed.

