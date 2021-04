Vaccinazioni anti-Covid, Molise primo in Italia: somministrato il 92 per cento delle dosi disponibili

Immunizzate 94.807 persone. Il dg Asrem ringrazia personale sanitario, volontari e società civile per il contributo alla campagna

CAMPOBASSO. Procede spedita la campagna vaccinale in Molise, con la regione che si attesta al primo posto in Italia per percentuale di popolazione immunizzata. Ad oggi è stato somministrato il 92,09% delle dosi disponibili, per 94.807 persone vaccinate.

Nel dettaglio, 71.507 cittadini hanno ricevuto il farmaco Pfitzer, 16.907 l’AstraZeneca e 6.393 il Moderna.

Alla luce della situazione, ‘fotografata’ anche dagli organi di informazione nazionale, il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, rilanciando la notizia, commenta: “Grazie a tutto il personale, ai volontari e a quella grande fetta della società civile che si impegna ogni giorno per raggiungere questo importantissimo risultato”.

Al momento si continuano a vaccinare gli Over 80 e i soggetti fragili e sono aperte le adesioni per i soggetti di età compresa tra i 79 e i 70 anni.

