Amazon 'punta' Termoli, mega stabilimento nei pensieri del 'gigante americano'

Potrebbe essere realizzato nell'area del Nucleo Industriale entro il 2023 e sarebbe destinato allo stoccaggio degli elettrodomistici. Dovrebbe 'valere' 800 posti di lavoro. Ma prima bisognerà mettere in sicurezza un'area che resta a rischio alluvioni.

Anche Termoli potrebbe entrare nella mappa in impressionante espansione di Amazon. L’azienda più ricca del mondo, che ha già in cantiere un enorme stabilimento nell’area dell’ex aeroporto di San Salvo, che fungerà da polo per il Centro Sud Italia, pensa alla realizzazione di un altro impianto di circa 5 ettari in un’area complessiva di 25 ettari nel’area del Nucleo Industriale di Termoli. Il gigante dell’e-commerce mondiale cresce a dismisura e mette gli occhi pure sul Molise, quindi, pronto a chiudere l’accordo con il Cosib da qualche mese guidato da Roberto Di Pardo.

Si tratta di un altro investimento in collegamento con quello di San Salvo, destinato allo stoccaggio dei soli elettrodomestici, così come anticipato da Primonumero. Sarebbero circa 800 i posti di lavoro che l’operazione potrebbe sviluppare. Ma c’è ancora un ostacolo da superare: il rischio alluvioni nella stessa area. L’esperienza terribile del gennaio 2003 attende ancora risposte sul piano strutturale per la messa in sicurezza degli argini del Biferno. La Regione Molise ha individuato nella Provincia di Campobasso il soggetto attuatore dei lavori, che sarà sostenuto da un finanziamento di 8 milioni di euro.

Se tutto andrà in porto nei tempi e nei termini stabiliti il nuovo stabilimento Amazon sarebbe aperto nel 2023, qualche mese dopo l’apertura del mega impianto di San Salvo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!