Il peso della pandemia sul Cardarelli: stop ai ricoveri programmati in Pronto soccorso

CAMPOBASSO. Attualmente sono 50 i malati Covid in cura all’ospedale Cardarelli, di cui 40 nel reparto di malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

Numeri in miglioramento rispetto ai giorni scorsi ma pur sempre preoccupanti per il principale presidio ospedaliero pubblico che funge da Hub Covid e non.

Una situazione di criticità che va avanti da ormai un anno e che si è aggravata dall’autunno, mettendo sotto pressione il lavoro del personale medico-infermieristico in numerosi reparti, a partire dal Pronto soccorso e per finire alle unità operative complesse di medicina e chirurgia.

Sull’altare dell’emergenza sanitaria le prime attività che da mesi stanno risentendo di un sostanziale blocco sono quelle programmate, a discapito di pazienti che evidentemente sono costretti a rinunciare alle cure o, se le condizioni lo permettono, a rivolgersi a strutture sanitarie di altre regioni.

E’ questa un’altra emergenza che corre di pari passo e in silenzio parallelamente a quella pandemica e che riguarda un enorme numero di cittadini che vedono minacciato a addirittura negato il diritto alla salute nella loro terra. Una negazione che si manifesta attraverso provvedimenti burocratici con i quali vengono temporaneamente sospese le attività dei reparti. Ciò che è accaduto nelle scorse settimane nei reparti di medicina e chirurgia, in queste ore si sta ripetendo al Pronto soccorso del Cardarelli, per l’impossibilità di poter far fronte all’elevato accesso di utenti. Uno scenario sconfortante, quello del principale ospedale pubblico del Molise su cui è ricaduto il peso maggiore della gestione della doppia emergenza che ha travolto il Molise.

