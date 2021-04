South beach, il M5S: si rispetti la vocazione del territorio

Al portavoce Antonio Federico fa eco anche il comitato Ambiente Basso Molise: “Progetto di assoluta incoerenza con le attività che da anni stiamo portando avanti sul territorio”

CAMPOBASSO/MONTENERO DI BISACCIA. “Giusto e doveroso il dibattito sul piano di investimenti privati denominato ‘South Beach’ previsto a Montenero di Bisaccia. Un maxi complesso residenziale da 3 miliardi di euro di investimento non deve passare inosservato in una regione piccola come il Molise e le istituzioni, come tutti i soggetti coinvolti, hanno il diritto-dovere di vagliarne ogni aspetto nel dettaglio”, spiega il portavoce M5S al Consiglio regionale Antonio Federico.

“Il progetto – prosegue il pentastellato - è ora all’attenzione della Regione Molise a cui il Comune che ha chiesto l’attivazione di un Tavolo tecnico. Giusto, c’è da valutare l’impatto dell’opera sull’occupazione regionale e c’è da rispondere alla preoccupazione di cittadini che semplicemente amano la propria terra. Certo, nessuno può dirsi contrario a prescindere ai progetti che valorizzano il turismo e lo sviluppo, ma ritengo che tutti abbiano il dovere di lavorare per far sì che questi progetti siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, economico, infrastrutturale e strategico, altrimenti ciò che crediamo valorizzazione rischia di rivelarsi sfregio del territorio”.

Il Piano è legato ad imponenti investimenti esteri e pone questioni di vario tipo. Il progetto riguarda un Sito d’interesse comunitario, può incidere sul percorso della pista ciclabile Adriatica, prevede di stravolgere la rete stradale e interessa centinaia di ettari a ridosso della spiaggia. “Ma i dubbi da dirimere sono anche strategici e concettuali – spiega Federico - Il progetto non è in linea con lo sviluppo sostenibile dell’area, va contro la riduzione del consumo di suolo proprio mentre il Governo decide di farne un obiettivo, si allontana dalla vocazione del territorio molisano di un turismo lento, basato sulle microstrutture ricettive locali come piccoli alberghi, B&b, agriturismi, case vacanze e tutto l’indotto che vi gira intorno. Una visione, peraltro, cristallizzata all'interno di un Piano strategico regionale per il Turismo che prevede interventi piccoli e diffusi”.

“Il Tavolo tecnico annunciato dalla Regione è il minimo, perché è doveroso un coinvolgimento più ampio possibile. Ritengo, però – precisa Federico - che il presidente Toma non possa esimersi da un giudizio politico sul progetto chiarendo sin da ora se esso risponda all’idea di sviluppo che lui e l’istituzione regionale hanno per quel territorio e per tutto il Molise. Loro, insomma, devono indicare l’indirizzo politico e strategico che vogliono dare alla crescita regionale.

Ad ogni modo, Federico precisa di aver trasmesso nei giorni scorsi tutte le informazioni al Ministero della Transizione ecologica, tramite la sottosegretaria Ilaria Fontana, e di aver informato il Ministero degli Affari esteri “per capire la consistenza e l’attendibilità degli investitori”.

Tuttavia, conclude, “è importante far capire ai molisani che sulla fattibilità del progetto saranno dirimenti le volontà di Comune e Regione, non di altri livelli istituzionali. Il coinvolgimento diretto, infatti, riguarderà solo le 'diramazioni ministeriali' come, ad esempio, le Sovrintendenze per il Ministero della Cultura o le Autorità di Bacino per il Ministero della Transizione. Sarà quindi fondamentale il ruolo delle istituzioni locali che dovranno considerare con attenzione la vocazione del territorio e rispettare, così, chi quel territorio lo abita, lo vive e lo ama”.

E proprio quel territorio si sta facendo sentire in maniera sempre più urgente. Non ultima si unisce al coro anche la voce del comitato Ambiente Basso Molise, spiegando come in progetto per loro “rappresenta una assoluta incoerenza con le attività che da anni stiamo portando avanti sul territorio. Questo progetto, che stravolgerebbe per sempre la costa molisana e non solo, rappresenta quasi una forma di ‘colonialismo’ dal quale il Molise pensavamo affrancato. E rimaniamo convinti di questo, confidando che al Tavolo per l’Accordo di Programma prevalgano decisioni che spingano la costa Molisana ad entrare a tutto tondo in un piano di sviluppo che veda nella conservazione e nella valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche i punti cardine. Ad iniziare dalla Riserva della Foce del Trigno che attende un seguito dopo l’invio in Regione della delibera del Consiglio Comunale di Montenero per l’iter regionale definitivo”, concludono dal comitato.

