“Scorrettezze e polemiche”, il Forum non sarà alla manifestazione per le vittime del Covid

Massima vicinanza e solidarietà ai familiari ma senza partecipare all'evento del pomeriggio a Campobasso

CAMPOBASSO. Comincerà tra poche ore la manifestazione a Campobasso per tornare a chiedere giustizia per le vittime del Covid. All'evento in programma davanti al tribunale non sarà presente il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità del Molise.

Lo hanno annunciato i portavoce attraverso un post su Facebook.

“Il Forum – si legge nel post - aveva aderito alla manifestazione di veglia e di protesta organizzata da altro comitato per oggi 20 aprile al fine di sollecitare l’azione della Procura della Repubblica del Tribunale di Campobasso nella ricerca della verità circa il decesso di numerosi cittadini molisani avvenuto, secondo le denunzie dei familiari, a causa della cattiva gestione del piano anti pandemico regionale.

A seguito, però, di una serie di scorrettezze gratuite e polemiche strumentali nei suoi riguardi da parte del comitato organizzatore, il Forum che conferma la sua vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime della malasanità, si vede costretto a ritirare la sua adesione alla manifestazione”.

