Turismo, boom di prenotazioni per l’estate 2021: Termoli tra le mete più gettonate

Il dato emerge da una ricerca del Centro studi di Italianway, pubblicata a ridosso dell’annuncio da parte del Governo delle prossime riaperture

TERMOLI. L’annuncio delle riaperture post emergenza sanitaria ha scatenato la corsa alle prenotazioni in vista dell’estate 2021. La voglia di vacanza e di mare, dopo mesi di lockdown, si fa sentire e gli italiani già pensano a come trascorrere un po’ di tempo libero. E il Molise, con Termoli, rientra tra le mete d’interesse.

A fotografare la situazione – come riporta il Corriere della Sera – ci ha pensato il Centro Studi di Italianway, azienda che opera sul mercato italiano degli affitti brevi: “Le imminenti riaperture e la fiducia nel green pass hanno generato ottimismo e un’impennata di prenotazioni già prima della conferenza stampa - spiega l’ad Marco Celani - a partire da martedì 13 aprile, quando sono uscite le prime anticipazioni sulle nuove misure, abbiamo registrato un incremento del volume di prenotazioni giornaliere del 33%, con picchi di 80mila euro di prenotazioni raccolti sabato scorso, il giorno dopo la conferenza stampa”.

L’estate 2021, stando ai primi dati raccolti, sarà caratterizzata dalla “commistione smart working -vacanza”, il cosiddetto “Holiday working”, in quanto gli italiani progettano fughe dalle grandi città da attuare addirittura già dalla metà di maggio.

Ricercano – si legge ancora - piccoli centri per trascorrere periodi tra lavoro ed outdoor, anche superiori ad un mese (l’ultima media rilevata è di tre settimane) in un ambiente più sicuro perché meno affollato ed in case con caratteristiche ben precise e adatte ad esempio ad accogliere famiglie con genitori che lavorano da remoto, figli e nonni al seguito, soprattutto se già vaccinati.

La durata media dei soggiorni – riferisce talianway - è di 19 notti con un budget medio messo in campo pari a 3.243 euro per l’intero soggiorno, corrispondente a una tariffa media di 170 euro a notte. Le tariffe dei soggiorni già prenotati con questa specifica finalità vanno da 49 euro a notte a 2.000 euro a notte e hanno una finestra di prenotazione di circa 4 mesi (si prenota con 4 mesi di anticipo rispetto al soggiorno) scegliendo tariffe flessibili e rimborsabili. Il numero medio di persone per soggiorno è 4 ma si arriva fino a nuclei di 12 persone per ville o prenotazioni multiple (strutture con più case nello stesso ambito).

Le destinazioni più gettonate per l’estate 2021 esulano dalle classiche rotte turistiche. Le sistemazioni più richieste sono isolate e raggiungibili in auto o traghetto. Si cercano case fuori dai centri storici ma con tutti i servizi facilmente raggiungibili, soprattutto a Termoli, Muravera (Sardegna), Monopoli, Castellana Grotte e Lecce in Puglia; Sirolo nelle Marche, Marone sul Lago di Iseo; il Bormiese e Valdisotto in Lombardia; Andora e Sanremo in Liguria. Benissimo Avola, in provincia di Siracusa e soprattutto Lampedusa. In cima alle preferenze resta sempre la Costa Smeralda, ma anche località di montagna.

